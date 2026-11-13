Обмінники знизили курс долара та євро: оновлені дані на 13 листопада

У п’ятницю, 13 листопада, курси долара та євро в українських банках та обмінниках дещо змінилися. Зокрема, американська валюта в пунктах обміну подешевшала, як і євро. У банках вартість іноземних валют залежить від установи та способу розрахунку.

Яку вартість валюти встановили банки та обмінники на 13 листопада, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок п’ятниці, 13 листопада, долар в обмінниках купують по 46,03 гривні (-3 коп), а продають – по 46,23 гривні (без змін).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 51,10 гривні (-11 коп), а продають – по 51,45 гривні (-10 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 45,23 гривні (-6 коп) для купівлі валюти та 45,97 гривні (без змін) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 50,17 гривні (-16 коп), а продають – по 51,17 гривні (-7 коп).

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,95 гривні (без змін), а карткою – по 45,87 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,30 гривні (-15 коп), а карткою – по 51,02 гривні (-26 коп).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,90 гривні (без змін), а карткою – по 46,05 гривні (+5 коп). Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,25 гривні (-15 коп), а карткою – по 51,40 гривні (-20 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,90 гривні (-10 коп), а за комерційним курсом – по 45,90 гривні (+10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,10 гривні (-40 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,86 гривні (без змін), а євро – по 51,01 гривні (-16 коп).

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