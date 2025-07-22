Обмінники знизили курс долара і підвищили курс євро вище 49 гривень

Станом на ранок 22 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 49,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 22 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8194 гривень за 1 долар (+0,0680 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7907 гривень за 1 євро (+0,1837 грн).