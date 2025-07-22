Попит на валюту зріс: як це вплинуло на курс та що буде з доларом далі

Минулого тижня в Україні стрімко зріс попит на валюту, тож НБУ довелося збільшити інтервенції до максимуму за п'ять місяців - 906 млн доларів. На курс це майже не вплинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Ситуація на ринку

НБУ тримав майже весь тиждень курс гривні до долара більшим за 41,8 грн/долар, але за підсумками тижня офіційний курс гривні до долара США майже не змінився -41,75 грн/долар. Водночас гривня зміцнилася відносно євро на 0,5% до 48,6 грн/євро.



Чиста купівля валюти населенням продовжила зменшуватися і склала за тиждень лише 31 млн доларів - мінімальний обсяг цього літа. Роздрібний курс у системно важливих банках також не зазнав істотних змін і залишився поблизу 41,5-42 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначається в огляді, зростання дефіциту відбулося як через короткочасне зростання купівлі валюти, так і зменшення її продажу, що є досить типовим для середини місяця.

Тож НБУ задовольнив підвищений попит, збільшивши інтервенції до одного з найвищих рівнів року, але це все ж менше максимуму середини лютого, коли інтервенції склали майже 1,2 млрд доларів Великі обсяги купівлі валюти можуть бути пов'язані з оплатами невідкладних імпортних державних контрактів, вважають аналітики.

"Ми не очікуємо зміни політики НБУ в частині курсу, який продовжить коливатися неподалік від 41.8 грн/$ найближчим часом", - йдеться в прогнозі.