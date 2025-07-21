Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень , курс євро зріс до 48,95 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,82-41,85 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 22 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8194 гривень за 1 долар (+0,0680 грн).

Прогноз курсу

Інвестиційна компанія ICU поліпшила прогноз щодо курсу долара на 2025 рік до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43,5 грн/долар.

"Залишається мало сумнівів у тому, що центральний банк зможе і матиме змогу утримувати курс гривні на високому рівні щонайменше протягом наступних 12 місяців", - ідеться в прогнозі.

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