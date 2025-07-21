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Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси

Україна, Понеділок 21 липня 2025 15:49
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Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси Фото: курс долара зріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8194 гривень за 1 долар (+0,0680 грн).
Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7907 гривень за 1 євро (+0,1837 грн).
Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,82-41,85 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар і євро подорожчали: НБУ встановив офіційні курси

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень, курс євро зріс до 48,95 гривень.

Прогноз курсу

Інвестиційна компанія ICU поліпшила прогноз щодо курсу долара на 2025 рік до 42,6 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43,5 грн/долар.

"Залишається мало сумнівів у тому, що центральний банк зможе і матиме змогу утримувати курс гривні на високому рівні щонайменше протягом наступних 12 місяців", - ідеться в прогнозі.

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