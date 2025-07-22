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Обменники снизили курс доллара и подняли курс евро выше 49 гривен

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины находится ниже 42 гривен. Единая европейская валюта поднялась выше 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 49,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 22 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8194 гривен за 1 доллар (+0,0680 грн).

Официальный курс евро составит 48,7907 гривен за 1 евро (+0,1837 грн).

 

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU не ожидают изменения политики НБУ в части курса, который продолжит колебаться неподалеку от 41,8 грн/доллар в ближайшее время.

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