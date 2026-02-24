UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Обмінники виставили "свіжий" курс валют на 24 лютого: скільки коштують долар та євро сьогодні

Фото: курс долара тримається вище 43 гривень (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Банки та обмінники дали свіжий курс валют на 24 лютого. Долар впевнено тримається вище 43 гривень, євро - вище 51 гривні.

Скільки коштує валюта сьогодні та де кращий курс - в обмінниках чи банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: "На пігулках" генераторів: як енерготерор тисне на курс та що буде з доларом у березні

Головне:

  • Долар в обмінниках: Залишається стабільним. Валюту в середньому можна купити за 43,30 грн, як і напередодні.
  • Долар у банках: Почав дорожчати. Курс продажу зріс на 5 копійок - до 43,55 грн.
  • Євро в обмінниках: Трохи втратило в ціні. Вартість купівлі знизилась до 51,40 грн (-5 коп.).
  • Євро у банках: Демонструє зростання. Середній курс продажу піднявся одразу на 11 копійок - до 51,5 грн.
  • Тенденція: Поки в обмінниках спостерігається штиль або невелике зниження, банки почали підіймати цінники на обидві валюти.

Курс валют в обмінниках

Портал Minfin наводить середній курс в обмінниках на 24 лютого. Долар сьогодні можна купити за 43,30 гривні, а здати по курсу 43,20 гривні. Така ж ціна на валюту трималась і вчора.

Щодо євро, то воно трохи впало в ціні. Сьогодні європейську валюту можна буде купити по курсу 51,40 (-5 коп) гривня, а здати, як і вчора, за 51,25 гривню.

Фото: курс валют на 24 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс в банках, за даними порталу Minfin, сьогодні трохи зріс для обох валют.

Так, долар в банках сьогодні в середньому можна купити за курсом 43,55 (+5 коп) гривні, а здати по 43,05 гривні.

Євро в банках в середньому сьогодні можна купити по 51,5 (+11 коп) гривні, а здати за курсом в 50,8 гривень.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроФінанси