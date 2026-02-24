Обменники выставили "свежий" курс валют на 24 февраля: сколько стоят доллар и евро сегодня

Банки и обменники дали свежий курс валют на 24 февраля. Доллар уверенно держится выше 43 гривен, евро - выше 51 гривны.
Сколько стоит валюта сегодня и где лучший курс - в обменниках или банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Портал Minfin приводит средний курс в обменниках на 24 февраля. Доллар сегодня можно купить за 43,30 гривны, а сдать по курсу 43,20 гривны. Такая же цена на валюту держалась и вчера.
Что касается евро, то оно немного упало в цене. Сегодня европейскую валюту можно будет купить по курсу 51,40 (-5 коп) гривна, а сдать, как и вчера, за 51,25 гривну.
Фото: курс валют на 24 февраля (инфографика РБК-Украина)
Средний курс в банках, по данным портала Minfin, сегодня немного вырос для обеих валют.
Так, доллар в банках сегодня в среднем можно купить по курсу 43,55 (+5 коп) гривны, а сдать по 43,05 гривны.
Евро в банках в среднем сегодня можно купить по 51,5 (+11 коп) гривны, а сдать по курсу в 50,8 гривен.