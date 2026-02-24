RU

Обменники выставили "свежий" курс валют на 24 февраля: сколько стоят доллар и евро сегодня

Фото: курс доллара держится выше 43 гривен (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Банки и обменники дали свежий курс валют на 24 февраля. Доллар уверенно держится выше 43 гривен, евро - выше 51 гривны.

Сколько стоит валюта сегодня и где лучший курс - в обменниках или банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках: Остается стабильным. Валюту в среднем можно купить за 43,30 грн, как и накануне.
  • Доллар в банках: Начал дорожать. Курс продажи вырос на 5 копеек - до 43,55 грн.
  • Евро в обменниках: Немного потеряло в цене. Стоимость покупки снизилась до 51,40 грн (-5 коп.).
  • Евро в банках: Демонстрирует рост. Средний курс продажи поднялся сразу на 11 копеек - до 51,5 грн.
  • Тенденция: Пока в обменниках наблюдается штиль или небольшое снижение, банки начали поднимать ценники на обе валюты.

Курс валют в обменниках

Портал Minfin приводит средний курс в обменниках на 24 февраля. Доллар сегодня можно купить за 43,30 гривны, а сдать по курсу 43,20 гривны. Такая же цена на валюту держалась и вчера.

Что касается евро, то оно немного упало в цене. Сегодня европейскую валюту можно будет купить по курсу 51,40 (-5 коп) гривна, а сдать, как и вчера, за 51,25 гривну.

Фото: курс валют на 24 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс в банках, по данным портала Minfin, сегодня немного вырос для обеих валют.

Так, доллар в банках сегодня в среднем можно купить по курсу 43,55 (+5 коп) гривны, а сдать по 43,05 гривны.

Евро в банках в среднем сегодня можно купить по 51,5 (+11 коп) гривны, а сдать по курсу в 50,8 гривен.

