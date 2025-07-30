Обмінники підвищили курс долара і різко опустили курс євро

Курс євро

Євро вперше з початку року показує місячне зниження. Станом на ранок 30 липня курс становив 1,1555 долара після падіння до 1,15185 днем раніше.

З початку року євро зміцнився на 11,7%, але зараз готується до першого місячного зниження у 2025 році. Торгова угода зі США викликала неоднозначну реакцію в Європі, оскільки її умови виявилися переважно на користь американської сторони.

Максимальний курс був 1 липня - 1,1806 долара.

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