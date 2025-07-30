Обмінники підвищили курс долара і різко опустили курс євро

Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта різко подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 30 липня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро знизився на 25 копійок до 48,70 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.
Офіційний курс на 30 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7886 гривень за 1 долар (-0,0111 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).
Євро вперше з початку року показує місячне зниження. Станом на ранок 30 липня курс становив 1,1555 долара після падіння до 1,15185 днем раніше.
З початку року євро зміцнився на 11,7%, але зараз готується до першого місячного зниження у 2025 році. Торгова угода зі США викликала неоднозначну реакцію в Європі, оскільки її умови виявилися переважно на користь американської сторони.
Максимальний курс був 1 липня - 1,1806 долара.
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