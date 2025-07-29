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НБУ трохи знизив курс долара і опустив курс євро на 50 копійок

Україна, Вівторок 29 липня 2025 15:36
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НБУ трохи знизив курс долара і опустив курс євро на 50 копійок Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7886 гривень за 1 долар (-0,0111 грн).
НБУ трохи знизив курс долара і опустив курс євро на 50 копійок

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).
НБУ трохи знизив курс долара і опустив курс євро на 50 копійок

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ трохи знизив курс долара і опустив курс євро на 50 копійок

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро впав до 48,95 гривень.

Курс євро-долар

Падіння курсу євро в Україні пов'язане зі зниженням євро щодо долара. Американська валюта відновлює свої позиції завдяки торговим угодам Дональда Трампа.

Угода з ЄС минулими вихідними про ухвалення 15% підвищення тарифів і додаткові закупівлі американської енергії та зброї призвела до різкого зростання долара щодо євро.

Курс євро впав з 1,1740 до 1,1540 долара.

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