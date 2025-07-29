НБУ трохи знизив курс долара і опустив курс євро на 50 копійок

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7886 гривень за 1 долар (-0,0111 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,2240 гривень за 1 євро (-0,4727 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро впав до 48,95 гривень.