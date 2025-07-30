Обменники повысили курс доллара и резко опустили курс евро

По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро снизился на 25 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).

Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).