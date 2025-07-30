Обменники повысили курс доллара и резко опустили курс евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта резко подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро снизился на 25 копеек до 48,70 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.
Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).
Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).
Евро впервые с начала года показывает месячное снижение. По состоянию на утро 30 июля курс составил 1,1555 доллара после падения до 1,15185 днем ранее.
С начала года евро укрепился на 11,7%, но сейчас готовится к первому месячному снижению в 2025 году. Торговая сделка с США вызвала неоднозначную реакцию в Европе, так как ее условия оказались преимущественно в пользу американской стороны.
Максимальный курс был 1 июля - 1,1806 доллара.
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