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Обменники повысили курс доллара и резко опустили курс евро

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта резко подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 июля средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро снизился на 25 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).

Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).

 

Курс евро

Евро впервые с начала года показывает месячное снижение. По состоянию на утро 30 июля курс составил 1,1555 доллара после падения до 1,15185 днем ранее.

С начала года евро укрепился на 11,7%, но сейчас готовится к первому месячному снижению в 2025 году. Торговая сделка с США вызвала неоднозначную реакцию в Европе, так как ее условия оказались преимущественно в пользу американской стороны.

Максимальный курс был 1 июля - 1,1806 доллара.

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