Найгірший місяць з початку року: торговельна угода зі США обвалила курс європейської валюти

Євро вперше з початку року показує місячне зниження. Інвестори оцінюють наслідки торговельної угоди США та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро втрачає підтримку після угоди США та ЄС

Станом на ранок 30 липня курс становив 1,1555 долара після падіння до 1,15185 днем раніше.

З початку року євро зміцнився на 11,7%, але зараз готується до першого місячного зниження у 2025 році. Торгова угода зі США викликала неоднозначну реакцію в Європі, оскільки її умови виявилися переважно на користь американської сторони.

Максимальний курс був 1 липня - 1,1806 долара.



Долар зберігає силу напередодні засідання ФРС

Індекс долара до основних світових валют зріс, наблизившись до місячного максимуму і демонструючи перший приріст з початку року. Інвестори зберігають обережність перед засіданнями центробанків США, Японії та Канади.

Федеральна резервна система США, як очікується, залишить ставку без змін. Однак увага прикута до заяви голови Джерома Пауелла, особливо на тлі тиску з боку Дональда Трампа із закликами знизити ставки.

Потенційні розбіжності у ФРС і політичний тиск

Очікується, що два члени правління ФРС, Крістофер Воллер і Мішель Боумен, можуть висловити незгоду, якщо ставка залишиться без змін. Усіх трьох, включно з Пауеллом, призначив Трамп.

"Хоча розбіжності всередині FOMC не рідкість, у цьому випадку вони можуть бути сприйняті як політичні", - зазначила Крістіна Кліфтон, старший економіст Commonwealth Bank of Australia. За її словами, це може вплинути на сприйняття незалежності ФРС.

Інвестори насторожені перед переговорами і макроданними

США і Китай домовилися продовжити 90-денне перемир'я щодо мит, однак остаточне рішення ухвалюватиме Дональд Трамп. Переговори в Стокгольмі завершилися без великих проривів.

"Ринки все частіше сприймають такі угоди як тактичні, а не структурні", - сказала Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo в Сінгапурі. За її словами, слабкість умов і відсутність механізмів виконання знижують значення таких договорів.