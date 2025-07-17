Обмінники підняли курс долара вище 42 гривень і знизили курс євро до 49

Курс долар-євро

Долар США зріс до основних світових валют. Євро впав до 1,1625 долара.

Настрій ринку визначався невизначеністю щодо майбутнього глави ФРС Джерома Пауелла в центральному банку. Новини про те, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, звільнить Пауелла, призвели до падіння курсу долара.

Трамп поспішив спростувати ці повідомлення, що викликало зростання долара. Однак він не виключив такої можливості і відновив критику на адресу глави центрального банку за відмову знизити процентні ставки.

Курс євро в Україні залежить тільки від коливань на світових ринках пари долар-євро. На початку липня курс сягав 1,181. Через це курс в обмінниках наблизився до 50 гривень. Зараз курс євро поступово знижується.

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