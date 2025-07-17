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Обменники подняли курс доллара выше 42 гривен и снизили курс евро до 49

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины поднялся выше 42 гривен. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 42,05 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 49,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,55 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8129 гривен за 1 доллар (-0,0082 грн).

Официальный курс евро составит 48,5197 гривен за 1 евро (-0,2834 грн).

 

Курс доллар-евро

Доллар США вырос к основным мировым валютам. Евро упал до 1,1625 доллара.

Настроение рынка определялось неопределенностью относительно будущего главы ФРС Джерома Пауэлла в центральном банке. Новости о том, что президент США Дональд Трамп, вероятно, уволит Пауэлла, привели к падению курса доллара.

Трамп поспешил опровергнуть эти сообщения, что вызвало рост доллара. Однако он не исключил такой возможности и возобновил критику в адрес главы центрального банка за отказ снизить процентные ставки.

Курс евро в Украине зависит только от колебаний на мировых рынках пары доллар-евро. В начале июля курс достигал 1,181. Из-за этого курс в обменниках приблизился к 50 гривнам. Сейчас курс евро постепенно снижается.

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