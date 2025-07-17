Обменники подняли курс доллара выше 42 гривен и снизили курс евро до 49

По состоянию на утро 16 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 42,05 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 49,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,55 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,88-41,91 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 17 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8129 гривен за 1 доллар (-0,0082 грн).

Официальный курс евро составит 48,5197 гривен за 1 евро (-0,2834 грн).