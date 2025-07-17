Долар подорожчав до світових валют після заяви Трампа про главу ФРС США

Долар США виріс до основних світових валют. Напередодні його позиції похитнулися через побоювання, що незалежність ФРС може опинитися під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро впав 17 липня на 0,14% до 1,1625 долара.

Настрій ринку визначався невизначеністю щодо майбутнього глави ФРС Джерома Пауелла в центральному банку.

Новини про те, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, звільнить Пауелла, незабаром призвели до падіння акцій і курсу долара

Трамп поспішив спростувати ці повідомлення, дещо заспокоївши нестабільні ринки. Однак він не виключив такої можливості і відновив критику на адресу глави центрального банку за відмову знизити процентні ставки. Термін повноважень Пауелла закінчується в травні 2026 року.

Пауелл часто зазнавав публічної критики з боку Трампа, оскільки центральний банк підтримував відсоткові ставки на колишньому рівні, одночасно відстежуючи інфляційний вплив тарифів.

Президент США критикував Пауелла за те, що той не знизив ставки раніше, що викликало побоювання з приводу можливого підриву незалежності ФРС.

"Я думаю, найімовірнішим результатом буде те, що Пауелл залишиться на своїй посаді до кінця свого терміну наступного року. Однак це не перший випадок, тому можливі епізоди волатильності долара через політичну обстановку", - сказав Карлос Казанова, старший економіст UBP в Азії.