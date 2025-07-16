Курс долара знизився, євро різко подешевшав

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 42,00 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,15 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,87-41,90 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 17 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8129 гривень за 1 долар (-0,0082 грн).

Прогноз курсу

НБУ тримає курс відносно стабільним уже близько року. НБУ почав боротьбу з інфляцією наприкінці липня 2024 року, припинивши девальвацію гривні. За цей час він підняв облікову ставку 13,0% до 15,5% річних. Інфляція в червні впала до 14,3% через високу базу порівняння минулого року.

Центробанк оголосить рішення щодо облікової ставки 24 липня. Очікується, що ставка буде збережена на поточному рівні.

Аналітики вважають, що курс близько 41,80 є комфортним для НБУ і найближчим часом він суттєво не зміниться.

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