Обмінники опустили курс долара нижче 42 гривень і підняли євро до 49 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України впав нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 21 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,95 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.
Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (-0,1156 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,607 гривень за 1 євро (+0,1543 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня найбільші сюрпризи можливі тільки з курсом євро.
За його оцінкою, євро буде торгуватися за курсом 48,5-49,5 гривні, а курс американської валюти буде перебувати нижче позначки в 42 гривні.
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