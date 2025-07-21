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Обмінники опустили курс долара нижче 42 гривень і підняли євро до 49 гривень

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України впав нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (-0,1156 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,607 гривень за 1 євро (+0,1543 грн).

 

 

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня найбільші сюрпризи можливі тільки з курсом євро.

За його оцінкою, євро буде торгуватися за курсом 48,5-49,5 гривні, а курс американської валюти буде перебувати нижче позначки в 42 гривні.

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