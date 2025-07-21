Обмінники опустили курс долара нижче 42 гривень і підняли євро до 49 гривень

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня найбільші сюрпризи можливі тільки з курсом євро.

За його оцінкою, євро буде торгуватися за курсом 48,5-49,5 гривні, а курс американської валюти буде перебувати нижче позначки в 42 гривні.

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