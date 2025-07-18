НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (-0,1156 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,607 гривень за 1 євро (+0,1543 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 42,00 гривень, курс євро впав до 48,90 гривень.
Індекс Біг-Мака
За даними індексу Біг-Мака журналу The Economist за липень 2025 року, гривня недооцінена на 47,5%.
Курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар.
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