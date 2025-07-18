НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (-0,1156 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,607 гривень за 1 євро (+0,1543 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара впав до 42,00 гривень, курс євро впав до 48,90 гривень.