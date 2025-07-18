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НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 15:51
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НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро Фото: курс долара впав на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (-0,1156 грн).
НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,607 гривень за 1 євро (+0,1543 грн).
НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 42,00 гривень, курс євро впав до 48,90 гривень.

Індекс Біг-Мака

За даними індексу Біг-Мака журналу The Economist за липень 2025 року, гривня недооцінена на 47,5%.

Курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар.

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