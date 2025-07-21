Обменники опустили курс доллара ниже 42 гривен и подняли евро до 49 гривен

По состоянию на утро 21 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 21 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (-0,1156 грн).

Официальный курс евро составит 48,607 гривен за 1 евро (+0,1543 грн).