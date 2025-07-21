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Обменники опустили курс доллара ниже 42 гривен и подняли евро до 49 гривен

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины упал ниже 42 гривен. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 21 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (-0,1156 грн).

Официальный курс евро составит 48,607 гривен за 1 евро (+0,1543 грн).

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, на этой неделе самые большие сюрпризы возможны только с курсом евро.

По его оценке, евро будет торговаться по курсу 48,5-49,5 гривны, а курс американской валюты будет находиться ниже отметки в 42 гривны.

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