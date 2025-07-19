Курси долара в євро в Україні: яких очікувати сюрпризів

Наступного тижня найбільші сюрпризи можливі лише з курсом євро. Курс долара буде нижче рівня 42 гривні.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Курс євро

Як зазначив банкір, на відміну від долара, європейська валюта в Україні формується на основі світових трендів пари долар / євро. Тобто курс євро в Україні збігається зі світовим.

На співвідношення цих валют впливає поведінка потужних інвесторів, стан економічної співпраці (і зокрема митних тарифів) ЄС та США, інфляції в США та ЄС, низка геополітичних чинників, серед яких окремим рядком йде ситуація на Близькому Сході тощо.

"Ми лише можемо окреслити можливий коридор курсових коливань євро, однак більш точний прогноз наразі майже виключений: ситуація може змінитися будь-якої миті, а стан невизначеності породжує нагнітання та не завжди економічно мотивоване співвідношення курсу євро до долара", - сказав Лєсовий.

За його оцінкою, наступного тижня євро торгуватиметься за курсом 48,5-49,5 гривні. При цьому курси міжбанку та готівкового ринку будуть майже тотожними.

Курс долара

Щодо вартості долара, то тут особливих змін не станеться: завдяки режиму "керованої гнучкості" НБУ курсові зміни є мізерними і неквапливими.

Натомість можна очікувати, що наступного тижня курс американської валюти перебуватиме нижче позначки в 42 гривні, сказав Лєсовий.

"Валютний ринок буде досить строкатим саме через поведінку євро. Однак загалом, якщо зважити на стратегію Нацбанку, як основного гравця на валютному ринку, та події у світі, то цілком можливо, що відчутний розрив між курсами пари долар/євро збережеться", - Лєсовий.

Отже, як і минулого тижня, основні публікації про курсові зміни стосуватимуться саме курсу євро. Ціна долара залишатиметься на прийнятному й очікуваному рівні.

"Наразі відсутні загрози стрімкого обвалу американської валюти, яка залишається провідною у світі", - констатував банкір.