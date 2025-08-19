Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Станом на ранок 19 серпня середній курс продажу не змінився - 41,60 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,33-41,36 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар упав до мінімуму з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.

Офіційний курс на 19 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2589 гривень за 1 долар (-0,0812 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,1739 гривень за 1 євро (-0,1320 грн).