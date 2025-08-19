RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 августа средний курс продажи не изменился - 41,60 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,33-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.

Официальный курс на 19 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2589 гривен за 1 доллар (-0,0812 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).

Официальный курс евро составит 48,1739 гривен за 1 евро (-0,1320 грн).

 

 

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, НБУ неожиданно укрепил гривну в начале августа.

"Вполне очевидно, что это было сознательными решением НБУ и это было ключевой целью увеличения интервенций в начале месяца", - говорится в обзоре.

Аналитики допускают, что НБУ впоследствии будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривны, "чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению".

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро