ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 10:05
UA EN RU
Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 серпня середній курс продажу не змінився - 41,60 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,33-41,36 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар упав до мінімуму з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.

Офіційний курс на 19 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2589 гривень за 1 долар (-0,0812 грн). Це мінімальний рівень з 9 квітня (41,174 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,1739 гривень за 1 євро (-0,1320 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, НБУ несподівано зміцнив гривню на початку серпня.

"Цілком очевидно, що це було свідомими рішенням НБУ і це було ключовою метою збільшення інтервенцій на початку місяця", - йдеться в огляді.

Аналітики припускають, що НБУ згодом дозволятиме трохи більшу амплітуду коливань курсу гривні, "щоб згодом перейти до його подальшого помірного послаблення".

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"