Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 августа средний курс продажи не изменился - 41,60 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,33-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.

Официальный курс на 19 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2589 гривен за 1 доллар (-0,0812 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).

Официальный курс евро составит 48,1739 гривен за 1 евро (-0,1320 грн).