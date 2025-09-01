Обмінники оновили курси: скільки коштує валюта в перший день осені
Курс долара в обмінних пунктах України в перший день осені не змінився. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 1 вересня середній курс продажу знизився на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 48,65 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,65 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Офіційний курс на 1 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3203 гривень за 1 долар (+0,0601 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,196 гривень за 1 євро (+0,0619 грн).
Ситуація на ринку
За даними НБУ, структурний дефіцит валюти в серпні скоротився після трьох місяців зростання.
НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,7 млрд доларів. На 21,5% менше, ніж у липні (3,4 млрд доларів).
З початку року НБУ продав на міжбанку 23,7 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.