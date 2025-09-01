ua en ru
Обменники обновили курсы: сколько стоит валюта в первый день осени

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 10:07
Обменники обновили курсы: сколько стоит валюта в первый день осени Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины в первый день осени не изменился. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 сентября средний курс продажи снизился на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 1 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3203 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн).

Официальный курс евро составит 48,196 гривен за 1 евро (+0,0619 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, структурный дефицит валюты в августе сократился после трех месяцев роста.

НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,7 млрд долларов. На 21,5% меньше, чем в июле (3,4 млрд долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 23,7 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 29,5 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

