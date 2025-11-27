ua en ru
Обменники обновили курс: сколько стоят доллар и евро

Украина, Четверг 27 ноября 2025 11:19
Обменники обновили курс: сколько стоят доллар и евро Курс доллара в обменниках остался на уровне 26 ноября (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Средний курс доллара в обменных пунктах Украины 27 ноября остался на уровне предыдущего дня. Евро подорожало на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

К утру 27 ноября средняя цена продажи доллара в обменниках удерживается на уровне 42,56 гривны – этот показатель не изменился по сравнению с предыдущим днем. Евро, напротив, слегка прибавил в стоимости: курс вырос на 4 копейки и достиг 49,39 гривны.

Средняя цена покупки доллара также осталась прежней – 42,01 гривны. Евро в покупке стоит 48,74 гривны, что на 3 копейки больше, чем 26 ноября.

На межбанковском рынке 26 ноября торги завершились в диапазоне 42,26–42,29 гривны за доллар. Это на 1 копейку выше результата закрытия 25 ноября.

По данным Европейского центрального банка, с 2 января по 26 ноября 2025 года евро укрепился к доллару на 12 центов. На 26 ноября курс евро составлял 1,15 доллара, тогда как в начале года находился на уровне 1,03 доллара.

Официальный курс

Официальный курс доллара на 27 ноября 2025 года установлен на уровне 42,2987 гривны. Накануне, 26 ноября, американская валюта достигла исторического максимума – 42,4015 гривны. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 25 ноября, когда курс поднялся до 42,37 гривны.

Официальный курс евро на 27 ноября составляет 48,9481 гривны. Стоимость европейской валюты практически не изменилась и остается близкой к уровню предыдущего дня.

Прогноз курса доллара

В ближайшие недели значительных колебаний на валютном рынке не ожидается, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банк" Тарас Лесовой. По его оценке, доллар в ближайший период будет держаться в коридоре 41,8–42 гривны, а признаки паники среди населения отсутствуют.

