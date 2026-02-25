ua en ru
Обмінники чи банки? Де дешевше купувати валюту 25 лютого

Україна, Середа 25 лютого 2026 10:00
Обмінники чи банки? Де дешевше купувати валюту 25 лютого Фото: курс долара та євро в обмінниках знизився (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Обмінники та банки оновили курс валют на 25 лютого. Сьогодні на ринку спостерігається незначне зміцнення гривні в обмінниках, тоді як банківські курси залишаються стабільними.

Який курс долара та євро в Україні сьогодні та де валюта дешевша - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Обмінники: Долар та євро подешевшали. Середня купівля долара - 43,23 грн, євро - 51,30 грн.
  • Банки: Середній курс продажу долара тримається на позначці 43,50 грн, євро - 51,36 грн.
  • Найвигідніший долар: Серед популярних банків найнижчий курс у ПриватБанку (43,45 грн) та Monobank (43,47 грн).
  • Безготівковий розрахунок: Традиційно карткові курси в Ощадбанку та ПриватБанку на кілька копійок вищі за готівкові (в середньому на 3-15 коп).

Курс валют в обмінниках

За даним порталу Minfin, середній курс долара 25 лютого при покупці становить 43,23 (-7 коп) гривні, а здати валюту можна за курсом у 43,13 (-7 коп) гривні.

Євро в обмінники сьогодні в середньому коштує 51,30 (-10 коп) гривню, а здати можна за курсом у 51,15 (-10 коп) гривню.

Фото: курс валют на 25 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют на 25 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банка

У банках сьогодні середній курс для купівлі долара становить 43,5 гривень, а здати можна по 43 гривні. Курс євро 51,36 та 50,75 відповідно.

До прикладу, ПриватБанк сьогодні продає долар за курсом 43,45 гривні в касі та 43,48 гривні для карток. Євро в "Приваті" сьогодні коштує 51,40 гривень в касі, а для безналу - 51,55 гривню.

Ощадбанк встановив курс продажу долара на рівні 43,5 гривень в касі та 43,55 гривні - безнал. Євро в "Ощаді" тримається на рівні 51,50 гривні при купівлі у відділеннях та 51,60 гривню - безнал.

У Мonobank долар сьогодні можна купити по 43,47 гривні, а євро за 51,50 гривню.

"Пумб" продає долари в касі за курсом 43,60 гривні, а для безналу курс тримається на рівні 43,40 гривень. Євро ж у "Пумбі" можна купити за курсом у 51,40 гривню.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

