Обмінники чи банки? Де дешевше купувати валюту 25 лютого
Обмінники та банки оновили курс валют на 25 лютого. Сьогодні на ринку спостерігається незначне зміцнення гривні в обмінниках, тоді як банківські курси залишаються стабільними.
Який курс долара та євро в Україні сьогодні та де валюта дешевша - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Обмінники: Долар та євро подешевшали. Середня купівля долара - 43,23 грн, євро - 51,30 грн.
- Банки: Середній курс продажу долара тримається на позначці 43,50 грн, євро - 51,36 грн.
- Найвигідніший долар: Серед популярних банків найнижчий курс у ПриватБанку (43,45 грн) та Monobank (43,47 грн).
- Безготівковий розрахунок: Традиційно карткові курси в Ощадбанку та ПриватБанку на кілька копійок вищі за готівкові (в середньому на 3-15 коп).
Курс валют в обмінниках
За даним порталу Minfin, середній курс долара 25 лютого при покупці становить 43,23 (-7 коп) гривні, а здати валюту можна за курсом у 43,13 (-7 коп) гривні.
Євро в обмінники сьогодні в середньому коштує 51,30 (-10 коп) гривню, а здати можна за курсом у 51,15 (-10 коп) гривню.
Фото: курс валют на 25 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют в банка
У банках сьогодні середній курс для купівлі долара становить 43,5 гривень, а здати можна по 43 гривні. Курс євро 51,36 та 50,75 відповідно.
До прикладу, ПриватБанк сьогодні продає долар за курсом 43,45 гривні в касі та 43,48 гривні для карток. Євро в "Приваті" сьогодні коштує 51,40 гривень в касі, а для безналу - 51,55 гривню.
Ощадбанк встановив курс продажу долара на рівні 43,5 гривень в касі та 43,55 гривні - безнал. Євро в "Ощаді" тримається на рівні 51,50 гривні при купівлі у відділеннях та 51,60 гривню - безнал.
У Мonobank долар сьогодні можна купити по 43,47 гривні, а євро за 51,50 гривню.
"Пумб" продає долари в касі за курсом 43,60 гривні, а для безналу курс тримається на рівні 43,40 гривень. Євро ж у "Пумбі" можна купити за курсом у 51,40 гривню.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.