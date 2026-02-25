Обменники или банки? Где дешевле покупать валюту 25 февраля
Обменники и банки обновили курс валют на 25 февраля. Сегодня на рынке наблюдается незначительное укрепление гривны в обменниках, тогда как банковские курсы остаются стабильными.
Какой курс доллара и евро в Украине сегодня и где валюта дешевле - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Обменники: Доллар и евро подешевели. Средняя покупка доллара - 43,23 грн, евро - 51,30 грн.
- Банки: Средний курс продажи доллара держится на отметке 43,50 грн, евро - 51,36 грн.
- Самый выгодный доллар: Среди популярных банков самый низкий курс у ПриватБанка (43,45 грн) и Monobank (43,47 грн).
- Безналичный расчет: Традиционно карточные курсы в Ощадбанке и ПриватБанке на несколько копеек выше наличных (в среднем на 3-15 коп).
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, средний курс доллара 25 февраля при покупке составляет 43,23 (-7 коп) гривны, а сдать валюту можно по курсу в 43,13 (-7 коп) гривны.
Евро в обменники сегодня в среднем стоит 51,30 (-10 коп) гривну, а сдать можно по курсу в 51,15 (-10 коп) гривну.
Фото: курс валют на 25 февраля (инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банке
В банках сегодня средний курс для покупки доллара составляет 43,5 гривен, а сдать можно по 43 гривны. Курс евро 51,36 и 50,75 соответственно.
К примеру, ПриватБанк сегодня продает доллар по курсу 43,45 гривны в кассе и 43,48 гривны для карточек. Евро в "Привате" сегодня стоит 51,40 гривен в кассе, а для безнала - 51,55 гривну.
Ощадбанк установил курс продажи доллара на уровне 43,5 гривен в кассе и 43,55 гривны - безнал. Евро в "Ощаде" держится на уровне 51,50 гривны при покупке в отделениях и 51,60 гривну - безнал.
В Мonobank доллар сегодня можно купить по 43,47 гривны, а евро за 51,50 гривну.
"Пумб" продает доллары в кассе по курсу 43,60 гривны, а для безнала курс держится на уровне 43,40 гривен. Евро же в "Пумбе" можно купить по курсу в 51,40 гривну.
