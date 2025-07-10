Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 10 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,35 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,50 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,79-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче 49 гривень.
Офіційний курс на 10 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7745 гривень за 1 долар (-0,0717 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,8427 гривень за 1 євро (-0,2136 грн).
За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в червні 2025 року зріс на 0,2% до 41,61 гривень. За рік долар подорожчав на 1,9%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,0%.
При цьому в червні українці знизили інтерес до доларів і переключилися на євро. Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн у доларовому еквіваленті.
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