Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Готівковий курс

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в червні 2025 року зріс на 0,2% до 41,61 гривень. За рік долар подорожчав на 1,9%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,0%.

При цьому в червні українці знизили інтерес до доларів і переключилися на євро. Чиста купівля доларів становила в червні 44 млн доларів, тоді як євро - 276 млн у доларовому еквіваленті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.