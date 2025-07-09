Долар подешевшав, євро впав нижче 49 гривень
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта впала нижче 49 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 10 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7745 гривень за 1 долар (-0,0717 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,8427 гривень за 1 євро (-0,2136 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав до 49,40 гривень.
Курс євро-долар
Долар зміцнився 9 липня по відношенню до основних валют після останніх погроз Дональда Трампа запровадити мита, які тепер мають набути чинності 1 серпня.
Трамп повідомив, що сьогодні буде зроблено заяви щодо "щонайменше семи країн, що мають відношення до торгівлі", не уточнивши при цьому жодних подробиць.
Євро залишився на рівні 1,171 долара, оскільки ринки обережно оцінювали ймовірність того, що ЄС не отримає лист про тарифи і зможе домогтися звільнення від базової ставки США в 10%.
Незважаючи на нещодавнє зростання, індекс долар до шести основних валют все ще знижується більш ніж на 6% відтоді, як 2 квітня Трамп оголосив про свої масштабні взаємні тарифи. Пізніше вони були в основному відкладені, щоб дати час для переговорів щодо двосторонніх торговельних угод.
Євро відтоді зріс на 8%.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.