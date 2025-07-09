Долар подешевшав, євро впав нижче 49 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав до 49,40 гривень.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,79-41,82 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 10 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7745 гривень за 1 долар (-0,0717 грн).

Курс євро-долар

Долар зміцнився 9 липня по відношенню до основних валют після останніх погроз Дональда Трампа запровадити мита, які тепер мають набути чинності 1 серпня.

Трамп повідомив, що сьогодні буде зроблено заяви щодо "щонайменше семи країн, що мають відношення до торгівлі", не уточнивши при цьому жодних подробиць.

Євро залишився на рівні 1,171 долара, оскільки ринки обережно оцінювали ймовірність того, що ЄС не отримає лист про тарифи і зможе домогтися звільнення від базової ставки США в 10%.

Незважаючи на нещодавнє зростання, індекс долар до шести основних валют все ще знижується більш ніж на 6% відтоді, як 2 квітня Трамп оголосив про свої масштабні взаємні тарифи. Пізніше вони були в основному відкладені, щоб дати час для переговорів щодо двосторонніх торговельних угод.

Євро відтоді зріс на 8%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.