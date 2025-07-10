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Обменные пункты снизили курсы доллара и евро

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже 49 гривен.

Официальный курс на 10 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7745 гривен за 1 доллар (-0,0717 грн).

Официальный курс евро составит 48,8427 гривен за 1 евро (-0,2136 грн).

 

Наличный курс

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне 2025 года вырос на 0,2% до 41,61 гривен. За год доллар подорожал на 1,9%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,0%.

При этом в июне украинцы снизили интерес к долларам и переключились на евро. Чистая покупка долларов составила в июне 44 млн долларов, тогда как евро - 276 млн в долларовом эквиваленте.

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