Обменные пункты снизили курсы доллара и евро

По состоянию на утро 10 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,79-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже 49 гривен.

Официальный курс на 10 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7745 гривен за 1 доллар (-0,0717 грн).

Официальный курс евро составит 48,8427 гривен за 1 евро (-0,2136 грн).