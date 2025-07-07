Готівковий долар дорожчає другий місяць поспіль, - НБУ

Курс готівкового долара послідовно знижувався з початку 2025 року. У травні-червні курс дещо зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в червні 2025 року зріс на 0,2% до 41,61 гривень.

За рік долар подорожчав на 1,9%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,0%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

