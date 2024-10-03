Обмінні пункти виставили нові курси валют: скільки коштують долар та євро

Курс долара у обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 3 жовтня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок – 46,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,40 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,2-41,26 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 3 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2755 грн за 1 долар (+0,0279 грн).

Курс євро становитиме 45,7147 гривень за 1 євро (-0,0041 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна керівник служби продажів казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль, у жовтні чекає традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку за рахунок великих обсягів попиту та пропозиції.

Водночас, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику гнучкості у формуванні курсу на міжбанківському валютному ринку.

Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф у бік підвищення курсу долара, але з високою ймовірністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,0-42,0 гривень за 1 долар.