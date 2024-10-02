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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Україна, Середа 02 жовтня 2024 15:44
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НБУ підвищує курс долара третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2755 грн за 1 долар (+0,0279 грн).

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,7147 гривень за 1 євро (-0,0041 грн).

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк ніколи не дає прогнозів щодо курсу гривні.

Він заявив, що НБУ встановлює не лише курс, а й визначає курсову політику. "Саме НБУ визначає курс. Ні наші міжнародні партнери, ні уряд. Це наш абсолютно винятковий мандат. І це наша абсолютна відповідальність – визначати не тільки курс, визначати курсову політику", – сказав він.

При цьому він нагадав, що основним мандатом НБУ є цінова та курсова стабільність.

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