У жовтні очікується сезонне пожвавлення валютного ринку: як зміниться курс долара

У жовтні чекає традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку за рахунок великих обсягів попиту та пропозиції. Однак різкої зміни курсу долара очікувати не варто.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

"Це відображатиме традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (насамперед електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (у тому числі аграріїв)", - заявив він.

Водночас, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику гнучкості у формуванні курсу на міжбанківському валютному ринку.

Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф у бік підвищення курсу долара, але з високою ймовірністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00-42,00 гривень за 1 долар.

"З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор швидше буде схильний до обмеження девальвації, щоб не підвищувати ціновий тиск в економіці", - зазначив представник банку.