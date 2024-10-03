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У жовтні очікується сезонне пожвавлення валютного ринку: як зміниться курс долара

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 09:09
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У жовтні очікується сезонне пожвавлення валютного ринку: як зміниться курс долара Фото: Курс долара у жовтні залишиться в діапазоні 41-42 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус
Експерт: Юрій Крохмаль

У жовтні чекає традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку за рахунок великих обсягів попиту та пропозиції. Однак різкої зміни курсу долара очікувати не варто.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

"Це відображатиме традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (насамперед електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (у тому числі аграріїв)", - заявив він.

Водночас, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику гнучкості у формуванні курсу на міжбанківському валютному ринку.

Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф у бік підвищення курсу долара, але з високою ймовірністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00-42,00 гривень за 1 долар.

"З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор швидше буде схильний до обмеження девальвації, щоб не підвищувати ціновий тиск в економіці", - зазначив представник банку.

Нагадаємо, курс долара практично не змінився за останні два місяці. У серпні він зріс із 41,02 до 41,19 грн/долар, проте у вересні знизився до 41,16 грн/долар.У НБУ заявляють про достатні резерви для підтримки балансу на ринку та недопущення різких коливань.

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