Обменные пункты выставили новые курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 октября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек - 46,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,2-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 3 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2755 гривен за 1 доллар (+0,0279 грн).

Курс евро составит 45,7147 гривен за 1 евро (-0,0041 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль, в октябре предстоит традиционное сезонное оживление валютного рынка за счет больших объемов спроса и предложения.

В то же время, подчеркнул эксперт, резкого изменения курса ожидать не стоит, потому что НБУ имеет сильные позиции и достаточное количество ресурсов для того, чтобы продолжать политику управляемой гибкости в формировании курса на межбанковском валютном рынке.

Крохмаль считает, что на фоне повышенного спроса может наблюдаться постепенный дрейф в сторону повышения курса доллара, но с высокой вероятностью рыночный диапазон останется в пределах 41,0-42,0 гривен за 1 доллар.