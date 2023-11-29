Обмінні пункти оновили курси валют: скільки коштують долар та євро

Станом на ранок 29 листопада середній курс долара в Україні не змінився - 37,60 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 41,05 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,10 грн, євро по 40,35 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,26 -36,38 (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 29 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3644 грн за 1 долар (+0,1471 грн).

Курс євро становитиме 39,8172 гривень за 1 євро (+0,1593 грн).

Ситуація на готівковому ринку

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн доларів.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року. Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.