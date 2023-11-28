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Зростання долара продовжується: НБУ різко підвищив офіційний курс

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 15:40
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Зростання долара продовжується: НБУ різко підвищив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 29 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3644 грн за 1 долар (+0,1471 грн).

Зростання долара продовжується: НБУ різко підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,8172 гривень за 1 євро (+0,1593 грн).

Зростання долара продовжується: НБУ різко підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 10 копійок до 36,37-36,39 грн/долар (купівля-продаж).

Зростання долара продовжується: НБУ різко підвищив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,60 гривень за долар.

Ситуація на готівковому ринку

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн доларів.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року.

Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.

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