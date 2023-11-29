Обменные пункты обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на утро 29 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,60 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 41,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,10 гривен, евро по 40,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,26 -36,38 (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 29 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3644 гривен за 1 доллар (+0,1471 грн).

Курс евро составит 39,8172 гривен за 1 евро (+0,1593 грн).

Ситуация на наличном рынке

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2022 года.

Согласно статистике центробанка, объем в долларах вырос 779 млн долларов, объем в евро - до 267 млн.

По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долларов - максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года. Всего с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долларов.