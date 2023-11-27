ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 10:05
UA EN RU
Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів Фото: банки ввезли до України понад 1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн.

Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 76 млн доларів, що знаходиться на рівні попередніх місяців.

Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар. Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар.

Після введення НБУ режиму гнучкості курс на готівковому ринку впав до 37,70 гривень за долар.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року.

Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах