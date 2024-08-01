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Обмін ув'язненими між РФ та Заходом: до списку увійшли 24 людини, серед них є кілер

Фото: Зелімхан Хангошвілі, громадянин Грузії, який був вбитий Красіковим у 2019-му році (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США), Російська Федерація, Німеччина та ще "три західні країни" домовились про обмін 24-ма ув'язненими. У списку є Вадим "Соколов" Красіков, який у 2019-му вбив Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Очікується, що вже незабаром, під час обміну, будуть звільнені троє американських громадян, які були ув'язнені в Росії. Мова йде про: 

  • Евана Гершковича, репортера Wall Street Journal. Був ув'язнений після звинувачення у шпигунстві; 
  • Пола Вілана, ветерана морської піхоти. Як й Гершкович, ув'язнений після звинувачення у шпигунстві; 
  • Алсу Курмашеву, російсько-американську радіожурналістку. Була ув'язнена через "поширення неправдивої інформації про російську армію". 

В рамках обміну, щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть звільнені до Німеччини.

До РФ повернуться вісім громадян, серед яких є й ті, хто підозрюється у зв'язках з російською розвідкою. Серед них, наприклад, Вадим Красіков, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство в Німеччині. Підозрюється, що вбивство  скоєно на замовлення російської влади. 

Також очікується, що до США буде доставлений критик Кремля й редактор Washington Post Володимир Кара-Мурза

Обмін ув'язненими між Росією та Заходом

Західні та російські медіа повідомляють про підготовку масштабного обміну ув'язненими між Росією та Білоруссю з одного боку і США, Німеччиною, Словенією та Великобританією з іншого.

Цей обмін може стати найзначнішим з часів холодної війни. Очікується, що Росія може звільнити до 30 осіб, в той час, як Штати та інші західні країни можуть передати Москві засуджених за шпигунство та нелегальну торгівлю.

Детальніше про обмін - в матеріалі РБК-Україна "Найбільший з холодної війни. Захід та РФ готують обмін ув'язненими: що відомо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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