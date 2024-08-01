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Обмен заключенными между РФ и Западом. В список вошли 24 человека, среди них есть киллер, - CBS

Фото: Зелимхан Хангошвили, гражданин Грузии, который был убит Красиковым в 2019-м году (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США), Российская Федерация, Германия и еще "три западные страны" договорились об обмене 24 заключенными. В списке есть Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019-м убил Зелимхана Хангошвили на территории Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Ожидается, что уже вскоре, во время обмена, будут освобождены трое американских граждан, которые были заключены в России. Речь идет о: 

  • Эване Гершковиче, репортере Wall Street Journal. Был заключен в тюрьму после обвинения в шпионаже; 
  • Поле Уилане, ветеране морской пехоты. Как и Гершкович, заключен в тюрьму после обвинения в шпионаже; 
  • Алсе Курмашевой, российско-американской радиожурналистке. Была заключена из-за "распространения ложной информации о российской армии". 

В рамках обмена, по меньшей мере 12 политических заключенных, содержащихся в России, будут освобождены в Германию.

В РФ вернутся восемь граждан, среди которых есть и те, кто подозревается в связях с российской разведкой. Среди них, например, Вадим Красиков, который отбывает пожизненное заключение за убийство в Германии. Подозревается, что убийство совершено по заказу российских властей. 

Также ожидается, что в США будет доставлен критик Кремля и редактор Washington Post Владимир Кара-Мурза. 

По состоянию на 17:00, CBS News удалило информацию о количестве заключенных в списке обмена, а также упоминание о Красикове. 

Обмен заключенными между Россией и Западом

Западные и российские медиа сообщают о подготовке масштабного обмена заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Германией, Словенией и Великобританией с другой.

Этот обмен может стать самым значительным со времен холодной войны. Ожидается, что Россия может освободить до 30 человек, в то время, как Штаты и другие западные страны могут передать Москве осужденных за шпионаж и нелегальную торговлю.

Подробнее об обмене - в материале РБК-Украина "Крупнейший с холодной войны. Запад и РФ готовят обмен заключенными: что известно".

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