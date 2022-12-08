Обмен заключенных между США и РФ. В Белом доме сообщили, как это повлияет на Украину

Обмен звезды Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бриттни Грайнер на продавца оружия из РФ Виктора Бута не меняет обязательств США по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома, которое приводит Sky News.

Обмен Бута на Грайнер не изменяет подход США к ситуации вокруг Украины, взаимодействие с Москвой касалось только этого вопроса", - пояснили в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с Грайнер, как уже летит в США. В нем добавили, что США не пошли на другие уступки, чтобы обеспечить увольнение Грайнер.

Отметим, что Грайнер была осуждена в России за "хранение наркотиков". Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США в поддержку терроризма.