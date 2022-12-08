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Обмен заключенных между США и РФ. В Белом доме сообщили, как это повлияет на Украину

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Четверг 08 декабря 2022 22:00
Обмен заключенных между США и РФ. В Белом доме сообщили, как это повлияет на Украину Фото: США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Обмен звезды Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бриттни Грайнер на продавца оружия из РФ Виктора Бута не меняет обязательств США по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома, которое приводит Sky News.

Обмен Бута на Грайнер не изменяет подход США к ситуации вокруг Украины, взаимодействие с Москвой касалось только этого вопроса", - пояснили в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с Грайнер, как уже летит в США. В нем добавили, что США не пошли на другие уступки, чтобы обеспечить увольнение Грайнер.

Отметим, что Грайнер была осуждена в России за "хранение наркотиков". Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США в поддержку терроризма.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, США уволили звезду Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бриттни Грайнер из российской тюрьмы в рамках обмена на продавца оружия из РФ Виктора Бута.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен хотел обсудить обмен заключенными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это должен был стать первый разговор с начала полномасштабной войны в Украине.

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