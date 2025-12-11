Обмін полоненими завис: Зеленський пояснив, чому РФ гальмує процес

За його словами, РФ почала штучно гальмувати домовленості, вимагаючи ширших політичних угод.

Зокрема, під час недавньої зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова з представниками РФ сторони погодили підготовку масштабного обміну до Нового року. Також попередньо домовилися про опрацювання та узгодження списків утримуваних.

"Сторони погодили, що буде такий достатньо великий обмін до Нового року і що треба проговорювати списки. Але зараз саме з "рускої" сторони є гальмування", - заявив Зеленський.

Обмін полоненими

Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, Умєров повідомив, що Україна та Росія відновлять обмін полоненими. Наразі очікується, що Києву вдасться звільнити з російського полону 1200 українців.

За його словами, після проведення консультацій у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів, сторони погодилися активувати стамбульські домовленості.