Обмін полоненими: Юсов розповів, як Україні вдалося звільнити понад 50 цивільних

"Підготовка саме до цього обміну тривала насправді довго, і це була складна робота. Безумовно, і у ворога є якесь своє бачення і певні точки, на які треба тиснути. Українська переговорна група використовувала всі інструменти, в тому числі міжнародне посередництво для того, щоб досягти цього результату", - розповів Юсов.

Він зазначив, що це не всі хто знаходилися в російській неволі. Робота продовжується і результат обов'язково буде.

"Але сьогодні вчителька молодших класів, підприємці, які були незаконно затримані, безумовно, добровольці та захисники, які знаходилися в російському полоні. Кожна з цих історій - це історія гідності й людської боротьби за власну країну і свободу. Такі обміни будуть тривати", - додав представник ГУР.