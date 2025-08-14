Обмен пленными: Юсов рассказал, как Украине удалось освободить более 50 гражданских

"Подготовка именно к этому обмену длилась на самом деле долго, и это была сложная работа. Безусловно, и у врага есть какое-то свое видение и определенные точки, на которые надо давить. Украинская переговорная группа использовала все инструменты, в том числе международное посредничество для того, чтобы достичь этого результата", - рассказал Юсов.

Он отметил, что это не все кто находились в российской неволе. Работа продолжается и результат обязательно будет.

"Но сегодня учительница младших классов, предприниматели, которые были незаконно задержаны, безусловно, добровольцы и защитники, которые находились в российском плену. Каждая из этих историй - это история достоинства и человеческой борьбы за собственную страну и свободу. Такие обмены будут продолжаться", - добавил представитель ГУР.