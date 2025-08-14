RU

Обмен пленными: Юсов рассказал, как Украине удалось освободить более 50 гражданских

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во время сегодняшнего обмена Украине удалось вернуть из российского плена 51 гражданского. Чтобы достичь этого результата, украинская переговорная группа использовала все инструменты, в том числе международное посредничество.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

"Подготовка именно к этому обмену длилась на самом деле долго, и это была сложная работа. Безусловно, и у врага есть какое-то свое видение и определенные точки, на которые надо давить. Украинская переговорная группа использовала все инструменты, в том числе международное посредничество для того, чтобы достичь этого результата", - рассказал Юсов.

Он отметил, что это не все кто находились в российской неволе. Работа продолжается и результат обязательно будет.

"Но сегодня учительница младших классов, предприниматели, которые были незаконно задержаны, безусловно, добровольцы и защитники, которые находились в российском плену. Каждая из этих историй - это история достоинства и человеческой борьбы за собственную страну и свободу. Такие обмены будут продолжаться", - добавил представитель ГУР.

 

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 14 августа, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными.

Как заявил президент Владимир Зеленский, сегодня домой вернули 84 человека.

"Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация", - отметил глава государства.

Как отметили в Координационном штабе сегодняшний обмен особенный тем, что среди возвращенных - порабощенные с 2014 года.

Всего это уже 67-й обмен пленными с Россией. В рамках которого из плена вернули 33 военных и 51 гражданского украинца.

Подробнее о сегодняшнем обмене пленными между Украиной и РФ - читайте в материале РБК-Украина.

