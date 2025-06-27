Обмін полоненими України та РФ і успішна оборона ЗСУ на Сумщині: новини за 26 червня

Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Тим часом українським захисникам вдалося зупинити окупантів у Сумській області.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 26 червня, - в матеріалі РБК-Україна .

Новий обмін полоненими: Україна повернула ще одну групу захисників

Між Україною і Росією в четвер, 26 червня, відбувся черговий один етап обміну військовополоненими.

"Продовжуємо обміни, ще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища", - написав президент Володимир Зеленський.

Просування РФ у прикордонні Сумщини зупинено: Сирський розповів про "літній наступ" ворога

Сили оборони зупинили просування ворога в Сумській області, нинішня хвиля спроб "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За підсумками травня-червня, можна констатувати, що нинішня хвиля спроб "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само, як минулого року - спроба наступальних дій противника на Харківщині", - зазначив генерал.

Єврокомісар з оборони запропонував створити армію дронів для відсічі Путіну

Військова розвідка прогнозує напад Росії на союзників НАТО в найближчі п'ять років. Євросоюз може зіткнутися з мільйонами дронів, сказав комісар ЄС з оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

За його словами, у Європи мають бути резерви дронів, бути готовою до "Дня X".

У Румунії перекинувся автобус із 55 українцями: деталі аварії

25 червня на трасі DN22, на виїзді з румунського села Таріверде, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса, в якому перебували 55 українців.

Повідомлення про аварію надійшло о 18:45 за київським часом. Серед пасажирів автобуса були й діти.

Угорщина заблокувала зближення України з ЄС: коли можуть зняти вето

Будапешт наклав вето на спільну заяву ЄС щодо підтримки України, фактично заблокувавши старт переговорів про вступ.

За словами інформованих співрозмовників РБК-Україна, зняття угорського вето не варто очікувати аж до виборів в Угорщині, які пройдуть навесні наступного року.