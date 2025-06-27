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Обмен пленными Украины и РФ и успешная оборона ВСУ на Сумщине: новости за 26 июня

Пятница 27 июня 2025 06:30
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Обмен пленными Украины и РФ и успешная оборона ВСУ на Сумщине: новости за 26 июня Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Тем временем украинским защитникам удалось остановить оккупантов в Сумской области.

Более детально о том, что произошло в четверг, 26 июня, - в материале РБК-Украина.

Новый обмен пленными: Украина вернула еще одну группу защитников

Между Украиной и Россией в четверг, 26 июня, состоялся очередной один этап обмена военнопленными.

"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 22-го года. Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии", - написал президент Владимир Зеленский.

Продвижение РФ в приграничье Сумщины остановлено: Сырский рассказал о "летнем наступлении" врага

Силы обороны остановили продвижение врага в Сумской области, нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"По итогам мая-июня, можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине", - отметил генерал.

Еврокомиссар по обороне предложил создать армию дронов для отпора Путину

Военная разведка прогнозирует нападение России на союзников НАТО в ближайшие пять лет. Евросоюз может столкнуться с миллионами дронов, сказал комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

По его словам, у Европы должны быть резервы дронов, быть готовой к "Дню X".

В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами: детали аварии

25 июня на трассе DN22, на выезде из румынского села Тариверде, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.

Сообщение об аварии поступило в 18:45 по киевскому времени. Среди пассажиров автобуса были и дети.

Венгрия заблокировала сближение Украины с ЕС: когда могут снять вето

Будапешт наложил вето на совместное заявление ЕС по поддержке Украины, фактически заблокировав старт переговоров о вступлении.

По словам информированных собеседников РБК-Украина, снятия венгерского вето не стоит ожидать вплоть до выборов в Венгрии, которые пройдут весной следующего года.

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