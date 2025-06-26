В Румунії перекинувся автобус з 55 українцями: деталі аварії
Учора, 25 червня, на трасі DN22, на виїзді з румунського села Таріверде, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса, в якому перебували 55 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ziua de Constanta.
Повідомлення про аварію надійшло о 18:45 за київським часом. Серед пасажирів автобуса були й діти.
Фото: в Румунії перекинувся автобус з 55 українцями (ziuaconstanta.ro)
Згідно з даними попередньо розслідування, водій транспорту впорався з керуванням і автобус перекинувся.
На місці події працювали кілька рятувальних бригад. В результаті аварії кілька людей отримали легкі поранення, але обійшлось без жертв.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як днями у Польщі на трасі S17 поблизу Варшави сталася серйозна аварія за участі українців.
Також ще одна аварія сталась в кінці 2024-го у Єгипті. Внаслідок неї поранення отримали більше 40 людей, серед яких були українці.
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