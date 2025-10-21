UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Обмін полоненими з РФ. У Координаційному штабі розповіли про два ключові напрямки

Фото: у Координаційному штабі розповіли про два ключові напрямки обмінів полоненими (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наразі працює за двома напрямками: обміни на основі стамбульських угод та так звані "номерні обміни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.

"Перемовини з протилежною стороною щодо обміну полоненими тривають безперервно. Ми ведемо роботу у двох основних напрямах – повернення наших громадян відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, а також за схемою номерних обмінів", - повідомив Охріменко.

Він нагадав, що за стамбульськими домовленостями в Україну мають повернутися важкопоранені, важкохворі, а також молоді люди віком до 25 років.

"Сьогоднішні обміни є змішаними – ми забираємо як тих, хто підпадає під стамбульські критерії, так і тих, про кого вдалося домовитися під час переговорів", - пояснив керівник Секретаріату Коордштабу.

Також, за його словами, під час переговорного процесу Координаційний штаб приділяє увагу питанню повернення цивільних осіб. Охріменко наголосив, що процес обміну є складним і тривалим, однак він приносить конкретні результати.

Обмін полоненими у жовтні

Нагадаємо, Україна і Росія в четвер, 2 жовтня, провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників

Йдеться про воїнів Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську АЕС. Більшість із них була у полоні з 2022 року. Також разом із воїнами повернули й 20 цивільних.

Зазначається, що цей обмін полоненими між Україною та Росією був комбінованим. Одна частина його була згідно зі Стамбульськими домовленостями, інша - це черговий, 69-й обмін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниОбмін полоненими