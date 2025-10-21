Обмін полоненими з РФ. У Координаційному штабі розповіли про два ключові напрямки

"Перемовини з протилежною стороною щодо обміну полоненими тривають безперервно. Ми ведемо роботу у двох основних напрямах – повернення наших громадян відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі, а також за схемою номерних обмінів", - повідомив Охріменко.

Він нагадав, що за стамбульськими домовленостями в Україну мають повернутися важкопоранені, важкохворі, а також молоді люди віком до 25 років.

"Сьогоднішні обміни є змішаними – ми забираємо як тих, хто підпадає під стамбульські критерії, так і тих, про кого вдалося домовитися під час переговорів", - пояснив керівник Секретаріату Коордштабу.

Також, за його словами, під час переговорного процесу Координаційний штаб приділяє увагу питанню повернення цивільних осіб. Охріменко наголосив, що процес обміну є складним і тривалим, однак він приносить конкретні результати.